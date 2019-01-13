İzmir'de Ördek Avı Faciası: 2 Ölü, 1 Kayıp
51 dakika önce
İzmir'de ördek avı faciası: 2 ölü, 1 kayıpİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 2'si öldü, 1 kişi donmak üzereyken kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.
İzmir
'de ördek avı faciası: 2 ölü, 1 kayıp
İZMİR - İzmir'in Torbalı
ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 2'si öldü, 1 kişi donmak üzereyken kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.
Olay, Torbalı ilçesi Çaybaşı
Mahallesi Sinektepe Ovası mevkiinde yağmur sularıyla oluşan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ölmez
, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin ördek avlamak için kayıkla gölete gitti. Bir süre sonra kayığın batması sonucu feci kaza meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD
ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Hüseyin Karakuş yaralı olarak kurtarıldı, Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaşıldı. Karakuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için arama çalışmasını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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