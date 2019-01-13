Son Dakika Haberleri: İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

55 dakika önce

Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü, System.String[]
Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:51 

Torbalı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 22:46:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]