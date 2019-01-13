İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü
55 dakika önce
Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.
Torbalı
ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:51
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