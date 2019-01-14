İzmir'de Ördek Avında Kayık Battı 3 Kişi Öldü, 1 Kişi Kurtarıldı -2

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım