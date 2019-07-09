İzmir'de, organizatör soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 8 ilde, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmasını sağlayan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyanlarda gözaltına alınan 56 şüphelinin 19'u, adliyeye sevk edildi.Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize eden şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, dün İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli"de bir dizi operasyon düzenlendi. Yasa dışı geçişleri organize eden üç farklı çeteden 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok geçişte kaçak göçmenlere can yeleği vermedikleri ve dolar cinsinden anlaşma yaptıkları öğrenildi.Emniyete götürülen şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 19 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

- İzmir