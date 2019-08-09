İzmir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın
1 saat önce
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan madeni yağ deposunda büyük bir yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:40 Kaynak: İHA
'in Çiğli
ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan madeni yağ deposunda büyük bir yangın çıktı. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Madeni yağ deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği, zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
(İHA)
TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı