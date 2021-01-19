İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 43 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir'de, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında "Silahla Tehdit", "Konut Dokunulmazlığının İhlali", "Kasten Yaralama" ve" Suç ve Suçluyu Övme" suçladıklarını işledikleri tespit edilen 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında daha önce başka suçlardan soruşturma yürütülerek dava açılan organize suç örgütüne mensup şahıslar hakkında yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda şüphelilerin, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şahıslara karşı sosyal medya aracığıyla sözde mücadele görüntüsü adı altında, "Silahla Tehdit", "Konut Dokunulmazlığının İhlali", "Kasten Yaralama" ve "Suç ve Suçluyu Övme" suçladıklarını işlediği belirlendi. Zanlıların, bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaştıkları ifade edildi. 15 farklı eyleme katılan 24 kişi ve bu eylemleri destekleyerek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 19 kişi olmak üzere toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise baskınlar yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ardı ardına baskınlarda, iki adet silah ve bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.

Operasyona ilişkin ekiplerin arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

(İHA)