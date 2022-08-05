FETÖ'nün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan 3 ihraç üsteğmen tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan 3 ihraç üsteğmen tutuklandı

05.08.2022 18:46
FETÖ'nün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan 3 ihraç üsteğmen tutuklandı

İzmir'de örgütsel faaliyetlerine FETÖ'nün 'gaybubet' olarak bilinen hücre evlerinde devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen 3 ihraç üsteğmen sahte kimlikle yakalandı.

İzmir'de örgütsel faaliyetlerine FETÖ'nün 'gaybubet' olarak bilinen hücre evlerinde devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen 3 ihraç üsteğmen sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün verdiği talimat doğrultusunda 'gaybubet' adı verilen evlerde barınan ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen 3 ihraç üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, üzerlerinde sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 adet başka ülkelere ait sahte kimlik, 6 bin 359 Türk lirası, 17 bin 965 euro, 500 Amerikan doları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 ihraç üsteğmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan 3 ihraç üsteğmen tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan 3 ihraç üsteğmen tutuklandı - Son Dakika
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