İzmir'de orman yangını (1)
1 saat önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi