Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını (1)
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İzmir'de orman yangını (1)

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:46 Kaynak: AA
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