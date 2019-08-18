Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını (1)
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İzmir'de orman yangını (1)

35 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını (1), System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
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