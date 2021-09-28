İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.