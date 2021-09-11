Son dakika haberi | İzmir'de orman yangını

Son dakika habere göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Karşıyaka ilçesindeki Seyirtepe'nin altındaki ağaçlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



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