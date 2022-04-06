İzmir'de orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de orman yangını

06.04.2022 16:15
İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.


İzmir'de orman yangını
YORUMLAR
500
Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını Banaz'da orman yangını Banaz'da orman yangını

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement