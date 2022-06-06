İzmir'de orman yangını - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını

06.06.2022 20:47
İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.


İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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