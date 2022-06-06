Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de orman yangını - Son Dakika

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