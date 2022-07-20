Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 2 uçak ve 2 helikopterle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de orman yangını - Son Dakika

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