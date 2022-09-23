İzmir gündem haberi... İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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İzmir gündem haberi... İzmir'de orman yangını (1)

23.09.2022 13:28

İzmir haberlerine göre İZMİR'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi. Saat 12.26'da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.


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Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangını (2) Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangını (2) İzmir Bergama'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İzmir Bergama'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Bergama, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberi... İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberi... İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika
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