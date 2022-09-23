Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi. Saat 12.26'da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberi... İzmir'de orman yangını (1) - Son Dakika

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