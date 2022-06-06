KONTROL ALTINDA
İzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 25 arazöz, 10 su tankeri ve 7 dozerle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Azat YILDIZ/İZMİR, -
Kaynak: DHA
Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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