İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (2)

06.06.2022 22:55
İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINDAİzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 25 arazöz, 10 su tankeri ve 7 dozerle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Azat YILDIZ/İZMİR, -


İzmir'de orman yangını (2)
İzmir'de orman yangını (2)
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Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi İzmir'de benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü İzmir'de benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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