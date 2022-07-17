İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3 - Son Dakika
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İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3

17.07.2022 18:22
İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ORMAN YANGINI-3 - Son Dakika

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