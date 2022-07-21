KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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