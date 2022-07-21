İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (2)

21.07.2022 15:04
İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.  Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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