İzmir'de orman yangını (2)
18 dakika önce
KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını, çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 3 helikopter ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını, çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 3 helikopter ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Davut CAN/İZMİR,
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