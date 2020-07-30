İzmir'de orman yangını (3) - Son Dakika

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyünce, çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, Antalya'dan bir yangın söndürme uçağının da, ekiplere destek amaçlı bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan, sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ- Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/ İZMİR,