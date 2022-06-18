İzmir'de orman yangını (3) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (3)

18.06.2022 19:19
İzmir'de orman yangını (3)

ALEVLER 1,5 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİİzmir'in Foça ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

ALEVLER 1,5 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında bir arazöz şarampole devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Arazöz, iş makinelerinin yardımıyla düzeltildi. Yangında ilk belirlemelere göre çam ormanı, zeytinlik ve otluk toplam 1,5 hektar alanın küle döndüğü bildirildi.Öte yandan, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Serhat Sözbir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde izleyip, bilgi aldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin alınan ihbar üzerine ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi. Kaymakam Ali Çetin, "Ilıpınar Mahallemizde saat 14.00 sıralarında orman yangını ihbarı alınmış olup, orman ekipleri ve diğer ekiplerimiz zamanında müdahaleyle şu an itibariyle yangını kontrol altına aldı. Orman ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 helikopterimiz, orman teşkilatımızla diğer güvenlik birimlerimiz, AFAD da dahil olmak üzere bütün ekiplere çalışmaları için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),


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Kaynak: DHA

Ali Çetin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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