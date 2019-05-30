İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:36 Kaynak: AA
'in Karşıyaka
ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Karşıyaka TOKİ Konutları yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın yerine 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Görgü tanıkları, polis ekiplerine verdikleri beyanda yangını motosikletli bir kişinin bilinçli şekilde çıkarttığını iddia etti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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