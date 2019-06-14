İzmir'de orman yangını
6 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 7 arazözle müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 7 arazözle müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, saat 21.15 sıralarında Evka 6 Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
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