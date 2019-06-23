İzmir'de orman yangını
30 dakika önce
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:51 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanın birkaç farklı noktasında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 helikopter, iş makineleri ve yer ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin seri müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dekarlık alanda zarar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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