İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:02 Kaynak: AA
'in Buca
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.
Bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.
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