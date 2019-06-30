İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre Çandarlı
Mahallesini'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.
Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın