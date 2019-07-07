Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
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İzmir'de orman yangını

36 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:10 Kaynak: AA
İzmir, Buca, Güncel
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