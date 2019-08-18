İzmir'de orman yangını
31 dakika önce
İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:44 Kaynak: AA
ile Manisa
arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
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