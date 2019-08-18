Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de orman yangını

31 dakika önce

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını, System.String[]
İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 13:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]