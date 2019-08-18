Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
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İzmir'de orman yangını

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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