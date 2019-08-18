İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'de orman yangınıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:52 Kaynak: DHA
'de orman yangını
İzmir'in Karabağlar
ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİR,(DHA
)
===================
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama