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İzmir'de orman yangını

1 saat önce

İzmir'de orman yangınıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİR,(DHA)
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Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:52 Kaynak: DHA
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