İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:26 Kaynak: AA
'in Karabağlar
ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
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