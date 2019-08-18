Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
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İzmir'de orman yangını

51 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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