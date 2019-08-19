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İzmir'de orman yangını

21 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Buca Koop Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine bölgeye ekiplerle 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:12 Kaynak: AA
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