İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Körfez Evleri çevresinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu bölüme sıçradı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında makilik alanın yanı sıra az sayıda ağaç yandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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