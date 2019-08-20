İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre Körfez Evleri çevresinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu bölüme sıçradı.
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında makilik alanın yanı sıra az sayıda ağaç yandı.
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