Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
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İzmir'de orman yangını

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Gaziemir, Sarnıç, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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