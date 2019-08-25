Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de orman yangını

42 dakika önce

İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını, System.String[]

İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Veliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 4 arazöz, alevlere müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da korkutan yangın! 5 otel boşaltıldı
Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:36:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]