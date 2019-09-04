İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:32 Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ören Mahallesi yakınlarında ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 7 arazözle yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.
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