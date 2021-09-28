Son dakika... İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor
Yangın Yamanlar Gençlik Merkezinin alt tarafından çıktı
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını çıktı. Bölgeye, 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı
1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği öğrenildi. Yamanlar Gençlik Merkezine yakın alandaki yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA
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