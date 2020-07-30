İzmir'de orman yangını çıktı - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Çevre bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana da sivil araçların girişi engelledi.

Balçova Barajı yakınlarında çıkan yangının yol açtığı duman İzmir'in birçok noktasından görülebiliyor.

Yangın bölgesinde veya yakınında yerleşim alanı bulunmuyor.

Öte yandan İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.