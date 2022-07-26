İzmir'de orman yangını kısa sürede kontrol altında - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını kısa sürede kontrol altında

26.07.2022 16:16
İzmir'de orman yangını kısa sürede kontrol altında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık bölgede dumanlar yükseldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık bölgede dumanlar yükseldi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkiinde ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının çıktığı bölgeye sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Hava araçları bölgeden ayrılırken, ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü ifade edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Armutlu, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de orman yangını kısa sürede kontrol altında - Son Dakika

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