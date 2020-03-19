İzmir'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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İzmir'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
7 saat önce
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Türkmenköy civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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