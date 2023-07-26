İzmir'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

26.07.2023 15:02

İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler, su ikmal araçları ve dozerlerle müdahale ediliyor. Ödemiş ilçesindeki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edilirken, Kınık ilçesindeki yangına ise 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çalışma yürütülüyor.

İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA
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Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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