İzmir'de orman yangınlarının ardından mangal denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

İzmir'de orman yangınlarının ardından mangal denetimleri sıklaştırıldı

İzmir'de orman yangınlarının ardından mangal denetimleri sıklaştırıldıİZMİR'de, Urla ve Menderes ilçelerinde üst üste çıkan iki orman yangınının ardından, kontroller sıklaştırıldı.

İzmir'de orman yangınlarının ardından mangal denetimleri sıklaştırıldı

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İZMİR'de, Urla ve Menderes ilçelerinde üst üste çıkan iki orman yangınının ardından, kontroller sıklaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran ile 30 Ekim tarihleri arasında vatandaşların girişlerinin bile yasak olduğu ormanlık alanlarda piknik yapıp, mangal yapanları denetledi. Ekipler, mangal ateşlerini söndürürken, vatandaşlara, piknik yapmaları için mesire yerlerini tercih etmelerini söyledi.

Geçen 1 Temmuz'da Çarşamba günü Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarında, 2 Temmuz Perşembe günü ise Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve toplamda 7 hektarlık alanda etkili olan yangınların ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Mangal yakıp, piknik yapmak isteyen İzmirlilerin sıklıkla tercih ettiği Çiçekli, Kaynaklar, Yamanlar gibi mevkilerde bulunan ormanlık alanlarda, orman ekipleri tarafından mangal denetimi yapıldı. Denetimlerde, İzmir Valiliği tarafından alınan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararları kapsamında, 1 Haziran ile 30 Ekim tarihleri arasında, vatandaşların girmelerinin yasaklandığı ormanlık alanlarda, birçok kişinin mangal yaktığı görüldü. Vatandaşları teker teker uyaran ekipler mangalların söndürülmesini sağlarken, piknik yapılması için resmi mesire yerlerinin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı.

'BU UYARILARI BİZLER İÇİN YARARLI'

Bornova'ya bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlardan İbrahim Çelik, "Mangalımızı yaktık ancak uyarıların ardından bir daha yapmayacağız. Bu uyarıları bizler için oldukça yararları şeyler. Yeni neslimize bırakacağımız ormanlarımızı korumak açısından yapılması gereken uyarılar. Bir daha mangal yakmak için mesire yerlerini tercih edeceğim" dedi.

'ORMANLARIMIZA ZARAR GELMESİN İSTERİZ'

Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar mevkiindeki ormanlık alanda mangal yakan vatandaşlardan Bekir Ortagül ise, piknik yaptıkları alanda yasağa dair herhangi bir tabela görmediklerini belirtip, "Etrafta diğer piknik yapan vatandaşları da gördük ve dolayısıyla yasak olduğunu anlayamadık. Bilseydik, biz de yapmazdık. Burası bizim vatanımız. Hepimiz vatanımız dört dörtlük olsun, ormanlarımıza zarar gelmesin isteriz" dedi. Ortagül, uyarıların ardından mangal ateşini söndürdü.

'NASILSA SÖNDÜRÜRÜZ DİYORLAR, ANCAK RİSK YÜKSEK'

İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sercan Kızılel, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını risklerinin arttığını belirtip, "Hava rüzgarlı olduğunda daha da hassas oluyor. İzmir'in insanı normalde de doğayı seviyor, virüs olayından sonra daha da çıkılmaya başlandı. Bizim için mangal yakmamaları önemli, mangal yaktıklarında ateşin uçabileceğini düşünmüyorlar, 'Nasılsa söndürürüz' diyorlar ama risk oldukça büyük. Gerek hafta içi olsun gerekse hafta sonu olsun kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlar, resmi mesire yerlerini tercih ederlerse hem kendileri için hem de ormanlarımız için daha güvenli bir tercih yapmış olurlar" dedi.

Menderes, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangınlarının ardından mangal denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

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