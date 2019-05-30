Son Dakika Haberleri: İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor
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İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor

25 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangını çıkarttığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsü aranıyor.
Karşıyaka TOKİ Konutları yakınlarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın yerine 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede, büyümeden söndürüldü.
Görgü tanıkları, polise, yangını motosiklet ile gelen bir kişinin bilinçli şekilde çıkarttığını söyledi. Bunun üzeri harekete geçen polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:09 Kaynak: DHA
Karşıyaka, İzmir, Güncel
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