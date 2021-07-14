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İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI - Son Dakika

İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:41

İZMİR'de Valilik kararıyla ormanlara girişler yasaklandı.

İZMİR'de Valilik kararıyla ormanlara girişler yasaklandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları uyarıp belirlenen mesire alanlarına yönlendiriyor. Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, "Yasak bölgelere giriş ne kadar artarsa orman yangını riski de o kadar artar" dedi.

İzmir Valiliği'nce orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. 2003 yılında açılan, İzmir'in ilk şehir ormanı olan Bornova İzmir Şehir Ormanı başta olmak üzere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanındaki İzmir ormanlarında 70, Manisa ormanlarında ise 14 piknik ve mesire alanı halka hizmete devam ediyor.

Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, orman yangınlarına karşı duyarlılık ve bilinç oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Ormanlara girenleri uyarıp belirlenmiş mesire alanlarına yönlendiriyoruz. Yasak alandakileri uyarmadığımız sürece sıkıntı yaşama ihtimali oldukça artıyor. Yasağı bilmeyen vatandaşlarımızı da kırmadan uyardıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarını tarif ediyoruz. Belirlenen alanlardan istediklerini seçebilirler" dedi.

'KAYNAK YAPILMASINA İZİN YOK'

Kritik bir döneme girildiğinin altını çizen Sütçü, "Herkesi uyarmamız gerekiyor. Kritik havalardayız ve nemin düştüğü zamanlar sıkıntılar yaşıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Birçok noktada kaynak yapılmasına dahi izin vermiyoruz. Ormana girilmemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabi vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. En ufak bir duman görmeleri halinde 112 veya 177 numaralı telefonlara bildirirlerse bizler de en kısa sürede müdahalede bulunabiliriz? ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü Bornova İzmir Şehir Ormanı İşletmecisi Rüstem Cam (48), tüm yangın tedbirlerini aldıklarını söyledi. Cam, "Piknikçilere orman içinde ateş yaktırmıyoruz. Ateş bizim kontrolümüzde beton sahalarda yakılıyor. Onun dışında ateş yakmak yasak. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca dip temizliği yapıyoruz. Bu yüzden çalıları da topluyoruz. Çünkü çalıların fazlalığı yangınların büyümesinde büyük rol oynuyor. Yangının yanı sıra ormanlarımız da kirleniyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Herkesi belirlenen noktalarda kontrolümüz altında olan doğaya davet ediyoruz" dedi.

'EN UFAK KIVILCIMIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

Piknik için belirlenmiş olan mesire alanını tercih eden Fatma Çörtük (41), "Ormanlık alandayız ve güzel bir doğası var. Bunların yanı sıra orman yangınına karşı da tüm önlemler alınmış. Doğayla iç içeyiz. Biz de ormana girmiyoruz. Çünkü çok fazla risk taşıyor. Bulunduğumuz bölge itibarıyla bu risk bir kat daha artıyor. En ufak kıvılcımda bunun geri dönüşü olmayabiliyor. Ülkemizde de zaten çok fazla orman yangını çıkıyor. O nedenle belirlenen yerlerde piknik yapmak daha mantıklı. Herkesi buralara davet ediyorum? diye konuştu.

Orman yangınları konusunda vatandaşların bilinçli olması gerektiğini belirten Okan Yanbastı (26), "Doğal ortamı bozmamak için biz de bu mesire alanını tercih ettik. Çok güzel bir ortam hazırlanmış. Doğaya zarar vermemek adına buradayız. Ormanda mangal yakmayı doğru bulmuyorum. Devletimizin izin verdiği yerlerde pikniğimizi yapıyoruz. Herkesi de bu bilinçte olmaya davet ediyorum" dedi.

Yasak olduğunu bilmedikleri için ormanlık alana girip piknik yaptıklarını dile getiren Sezer Küpeli (27), "Önceden de buraya gelip piknik yapmıştım. Ancak yasaklandığını bilmiyordum. Görevli memur arkadaşlar bizleri uyarıp bölgenin yasak olduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine yakmış olduğumuz ateş söndürdük. Belirlenen yerlere gideceğiz. Bu tarz uygulamaları doğa için gerekli buluyorum" diye konuştu.

İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI
İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI

Orman Yangınları, İzmir Valiliği, piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ORMANLARDA PİKNİK YASAĞI - Son Dakika


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