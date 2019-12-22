İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı - Son Dakika

İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman arazisi üzerine yapılan 11 evden 7'sinin yıkımı gerçekleşti.

İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman arazisi üzerine yapılan 11 evden 7'sinin yıkımı gerçekleşti.


Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde bulunan Köstemkoy'daki 11 ev için yıkım kararı çıkmıştı. Ormanlık alana inşa edilen evlerden 7'sinde yıkım işlemleri tamamlandı. Yıkımın 6. gününde bölgeye gelen ekipler, 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararla şu ana kadar 7 evde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım sonrası orman ekipleri, ileriki tarihlerde orman türü ağaçlar dikileceği için yıkılan yapıların bahçesindeki zeytin, incir ve diğer meyve ağaçlarını kökünden dışarıya çıkardı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köklerinden çıkarılan ağaçları vinç vasıtasıyla kamyonlara yükleyerek Harmandalı atık sahasına götürdü. Taşınan ağaçların Harmandalı katı atık depolama tesisi sahasının etrafına dikileceği öğrenildi. 7 evin yıkımını bitirip yıkım sahasından ayrılan orman ekipleri, tekrar bölgeye gelerek diğer evlerin yıkımını gerçekleştirecek. - İZMİR

Harmandalı, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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