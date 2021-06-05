İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.
Umurcalı Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana da yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve araçlarla müdahale edildi.
Kiraz, Ödemiş ve Beydağ'dan belediye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika