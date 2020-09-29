İzmir'de, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 16.15 sıralarında ilçeye bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:40 - Kaynak: DHA
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