İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 15 arazöz alevlere müdahale etti.

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