İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dikili ilçesi Gökçeağıl Mahallesi Aşıklar Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 su tankeriyle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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